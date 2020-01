Tennis, Fabio Fognini sconfitto da Feliciano Lopez ad Auckland. L’azzurro ko in tre set (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non giungono buone notizie da Auckland (Nuova Zelanda) dal fronte “Fabio Fognini”. Il ligure è stato sconfitto nel secondo turno del torneo di Tennis neozelandese dal n.61 del ranking Feliciano Lopez con il punteggio di 3-6 6-4 6-3. Un ko amaro per Fabio che, dopo essersi aggiudicato il primo parziale, ha smarrito il proprio gioco, dando modo all’iberico di archiviare la pratica e di qualificarsi ai quarti di finale dove affronterà il polacco (testa di serie n.6) Hubert Hurkacz (n.34 del mondo). Nel primo set Fognini mette sotto pressione Lopez al servizio, costruendosi una palla break nel secondo game, senza però concretizzarla. Il n.12 del mondo, però, ha un’altra possibilità nell’ottavo gioco e stavolta è decisamente più concreto. Con estremo pragmatismo, il Tennista nativo di Arma di Taggia archivia il parziale sul 6-3, forte di 4 ace e dell’80% ... Leggi la notizia su oasport

