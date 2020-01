Tennis, Andreas Seppi eliminato negli ottavi di finale ad Auckland da Kyle Edmund in due set (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Purtroppo si conclude in maniera negativa la giornata dell’ATP di Tennis ad Auckland (Nuova Zelanda) per i colori azzurri. Dopo le sconfitte di Fabio Fognini e di Marco Cecchinato, è arrivato anche il ko di Andreas Seppi negli ottavi di finale: l’altoatesino (n.84 del ranking) si è dovuto arrendere al britannico Kyle Edmund (n.69 del ranking) con lo score di 6-3 7-6 (4). Un match nel quale l’azzurro ha avuto la chance per riaprire i giochi nel secondo parziale, ma poi il rivale è riuscito a ribaltare la situazione e a concludere in proprio favore. Seppi, indubbiamente, ha pagato anche lo sforzo del doppio impegno odierno, visto il successo contro il francese Adrian Mannarino (n.43 del mondo) nel match disputato nella nottata italiana e posticipato per via della pioggia di ieri. Nel primo set l’inizio è subito di marca britannica: Edmund con il suo dritto fa la ... Leggi la notizia su oasport

