Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Robert ricatta Eva, che rischia l’aborto! (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un figlio può unire due persone… oppure separarle per sempre! Lo sanno bene Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patané), che nei prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore si ritroveranno a fare i conti con una gravidanza inaspettata e un terribile dubbio: di chi è il bambino che la Saalfeld porta in grembo? Ecco dunque cosa sta per accadere nelle puntate di Sturm der Liebe in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eva confessa a Robert di essere incinta Eva, Tempesta d’amore © ARD Christof Arnold Proprio in questi giorni il triangolo tra Eva, Robert e Christoph (Dieter Bach) ha assunto una piega assolutamente inaspettata. Proprio quando tra i coniugi sembravano finalmente sulla via della riconciliazione, un’incredibile scoperta ha infatti cambiato ancora una volta le carte in tavola: la Saalfeld è incinta! Ormai da tempo rassegnata all’idea di ... Leggi la notizia su tvsoap

