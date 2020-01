Teatro cerca Casa, “Reflexoes” di Catherine Lee e Francesco Scelzo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – “Il Teatro cerca Casa presenta in anteprima la nuova proposta discografica della violoncellista coreana Catherine Lee, coadiuvata dal chitarrista campano Francesco Scelzo. Reflexoes è il titolo dell’album, che verrà pubblicato ufficialmente il 18 gennaio su etichetta NoVoices, da cui prende il nome anche lo spettacolo, ospitato a Casa Bonadies a Portici venerdì 17 gennaio ore 20.30. Reflexoex rappresenta il compimento di un lavoro durato alcuni anni, nel quale il duo ha potuto collaudare con una intensa attività concertistica, un repertorio non sempre pensato per i due strumenti. Un’ opera straordinaria oltre che per il valore delle esecuzioni, anche per la scelta di musiche che, pur guardando alla tradizione classica, in non poche occasioni è orientata a forme più popolari e contemporanee. L’evento è realizzato ... Leggi la notizia su anteprima24

