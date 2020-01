Tavolo per il recupero dell’azienda agricola “La Balzana” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFormalizzato un Tavolo per il recupero ad uso produttivo dell’azienda agricola “La Balzana” di Santa Maria la Fossa. «Abbiamo formalizzato l’istituzione di un Tavolo per la valorizzazione del progetto di recupero ad uso produttivo dell’azienda agricola, denominata “La Balzana” – ha precisato il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – su impulso del Consorzio Agrorinasce, con la collaborazione del Comune di Santa Maria la Fossa e con la Fondazione Real Sito di Carditello». La prima riunione è già fissata per venerdì 17 Gennaio 2020, alle ore 9,30 presso la Sala Giunta della Provincia di Caserta. Il progetto, con un primo stanziamento da parte del CIPE, prevede la valorizzazione del complesso agricolo, confiscato alla camorra, denominato “La Balzana”, sito in Santa Maria la Fossa, che comprende un’estensione agricola complessiva di 200 ettari, ... Leggi la notizia su anteprima24

