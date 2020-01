Tapiro a Salvo Veneziano: “Frasi sessiste? Per me sono d’amore” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Valerio Staffelli ha consegnato a Salvo Veneziano il Tapiro d’oro per la sua squalifica lampo al GF Vip. L’ex gieffino si è scusato per le sua frasi sessiste e ha dichiarato che per le sue si sarebbe trattato di frasi d’amore. Salvo Veneziano: il Tapiro Dopo essersi scusato, Salvo Veneziano ha voluto spiegarsi riguardo alle frasi che gli sono costate l’espulsione dal Grande Fratello Vip e che riguardavano le due concorrenti Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. “La parola “scannare” viene interpretata come un atto violento. Noi siculi usiamo questa parola quando qualcuno ci piace, in senso buono”, ha dichiarato l’ex gieffino, che per questa storia ha ricevuto anche il Tapiro d’oro di Striscia. Salvo Veneziano ha chiesto scusa pubblicamente per la vicenda e ha rivelato che anche la sua famiglia ne avrebbe risentito, compresa sua figlia che per ... Leggi la notizia su notizie

