Tangenti in Algeria, assolto il presidente del Milan Paolo Scaroni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) assolto Paolo Scaroni per la vicenda delle Tangenti in Algeria. Il presidente del Milan non è stato ritenuto colpevole dai giudici Milanesi. MilanO – Si è conclusa con un nulla di fatto per Paolo Scaroni il processo per le presunti Tangenti pagate all’ex ministro dell’Energia algerino in cambio di appalti per lo sfruttamento petrolifero. L’inchiesta ha visto l’attuale presidente del Milan e il suo braccio destro Antonio Vella essere assolti sia in primo grado che in appello. La richiesta dei pm I giudici di secondo grado non hanno accolto la richiesta da parte del p.m. di Milano di infliggere una pena di 6 anni e 4 mesi al numero uno di via Aldo Rossi e di 5 anni e 5 mesi all’altro manager dell’ENI. Erano stati condannati, invece, gli altri imputati in primo grado: 4 anni e 9 mesi all’ex presidente e a.d. di Saipem Pietro ... Leggi la notizia su newsmondo

Processo Saipem - Paolo Scaroni ed Eni assolti dall’accusa di aver pagato Tangenti in Algeria. Annullata la confisca di 197 milioni di dollari : Paolo Scaroni ed Eni sono stati assolti dalla Corte d’Appello di Milano nel Processo con al centro il caso Saipem -Algeria su una presunta maxitangente da 197 milioni di dollari . assolti anche tutti gli altri imputati nel procedimento di secondo grado, inclusi i manager di Saipem e la stessa partecipata. I giudici della Corte d’appello hanno ribaltato in parte la sentenza con cui il tribunale nel settembre del 2019 aveva condannato Saipem e ...

