Taglio del cuneo fiscale, al governo si litiga ancora sulle tasse in busta paga. L’esperto: «Non si risolve così il problema della disoccupazione» – L’intervista (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’argomento è ostico e, intorno a esso, si gioca l’immagine della legge di Bilancio approvata dalla maggioranza di governo. Nella manovra, tre miliardi sono stati destinati al Taglio del cuneo fiscale. Sarebbe già pronto un provvedimento in questo senso, che in realtà più che ridurre il costo del lavoro andrebbe ad allargare la platea di lavoratori che riceve il bonus di 80 euro mensili introdotto dal governo Renzi: uno strumento non propriamente fiscale, che ha creato non poche distorsioni al sistema. Se oggi il bonus è percepito dai lavoratori che guadagnano meno di 26 mila euro annui, la misura proposta dal Partito democratico estenderebbe la platea a quei dipendenti che percepiscono fino a 35 mila euro. La road map del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri prevedeva l’annuncio della misura al termine del conclave del Pd nell’Abbazia di ... Leggi la notizia su open.online

carlosibilia : Il taglio del numero dei parlamentari è diventato realtà solo con il @Mov5Stelle al governo. Grazie alle firme dei… - Mov5Stelle : Sono 71 le firme raccolte per il referendum contro il #tagliapoltrone. Tra loro ci sono berlusconiani, senatori de… - La7tv : #lariachetira @matteorenzi: 'Bisogna che si capisca che non è che facendo uno spot sul taglio del vitalizio che cam… -