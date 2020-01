Tagli capelli uomo, la Fashion Week riporta in auge il look Anni '70 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I Tagli capelli uomo per la prossima stagione? L’ispirazione arriva direttamente dalle passerelle più importanti della Man Fashion Week, appena conclusasi a Londra e Milano e ora in scena a Parigi. Prematuro sfoggiare gli styling visti on the catwalk? La risposta è, ovviamente, no. Iniziate già ora a proporre al vostro barbiere di fiducia uno di questi look per essere già nella tendenza della prossima stagione, dal vibe Seventies. Gli hair cut torneranno infatti a essere più selvaggi, più pieni nei volumi e con lunghezze più importanti dei rasati che hanno impazzato negli scorsi Anni. Abbiamo chiesto all’hair stylist Toni Pellegrino, direttore creativo del gruppo The Best Club e partner di Wella System Professional Man, quali saranno i big trend dell’Autunno/iInverno 2020-21. Tagli capelli uomo, addio hipster «Non più ... Leggi la notizia su gqitalia

