Tabellone Coppa Italia basket femminile 2020: calendario, date, programma, orari, tv e streaming (Di giovedì 16 gennaio 2020) Si è delineato il Tabellone della Coppa Italia 2020 di basket femminile, la Final Eight si disputerà nel weekend del 6-8 marzo in sede ancora da definire. Ragusa ha vinto il girone d’andata della Serie A1 e affronterà Vigarano nei quarti di finale dove partirà con tutti i favori del pronostico proprio come Venezia e Schio attese dai confronti rispettivamente con Sesto San Giovanni ed Empoli mentre il match tra Lucca e San Martino di Lupari si preannuncia più combattuto. Si disputeranno dunque i quarti di finale in gara secca, poi spazio alle semifinali e alla finale. Di seguito il calendario completo, il Tabellone, il programma, le date della Final Eight della Coppa Italia 2020 di basket femminile. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su LBF. Tabellone Coppa Italia basket femminile 2020: Ragusa-Vigarano Lucca-San Martino di Lupari Venezia-Sesto San ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : Coppa Italia il tabellone e i risultati - #Coppa #Italia #tabellone #risultati - BasketRosa4 : Con la vittoria di Ragusa nel recupero di andata, ufficiale il tabellone della #Coppa Italia @legabasketfem… - UgoBaroni : RT @Sport_Mediaset: #CoppaItalia, tabellone e calendario dei quarti di finale. Le quattro sfide che decideranno le semifinali si giocheran… -