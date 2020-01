Svolta sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso: ha telefonato a Barbara D’Urso (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Luigi Mario Favoloso, un aggiornamento sulla scomparsa dell’ex gieffino arriva in diretta, a Pomeriggio Cinque. Favoloso, anticipa Barbara D’Urso in apertura di puntata, ha finalmente rotto il silenzio dopo 18 giorni. Ricordiamo infatti che è sparito il 29 dicembre scorso ma la notizia è iniziata a circolare nella tarda serata del 6 gennaio dopo l’appello su Facebook dell’amico e fotografo Alex Fiumara. “Attenzione: da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico, risalirebbe al 29/12/2019 da Torre Del Greco (Napoli), si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali. Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

tg2rai : #Tg2Dossier, 'Bettino Craxi', a 20 anni dalla morte. Fu il primo socialista per 4 anni alla guida di un governo qua… - TutankhatonEdit : RT @mazzettam: La pubblicazione degli esplosivi documenti di Parnas, che sembrano una svolta notevole nel #TrumpImpeachment, è da ore la pr… - Idl3 : L'Ue punta sulla svolta green per evitare un'altra svolta greek? -