Suv e crossover - Le auto a ruote alte più vendute in Italia nel 2019 FOTO GALLERY (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Secondo lUnrae, i modelli a ruote alte (Suv, crossover e fuoristrada) hanno registrato nel 2019 ben 818.634 immatricolazioni su 1.926.535 veicoli consegnati, conquistando cioè il 42% del nostro mercato. Del resto, se nella top 20 assoluta figurano sette modelli appartenenti a questa categoria, nella top 50 questi occupano addirittura quasi la metà dellelenco. Ma quali sono? La risposta la potete trovare nella galleria di immagini qui sopra, dove vengono elencati i veicoli a ruote alte più venduti in Italia con le rispettive immatricolazioni. La regina del mercato è una C-Suv con prezzi aggressivi, ma ben nove vetture appartengono alla categoria delle più piccole B-Suv. PSA è il gruppo più rappresentato con cinque veicoli, seguito dallormai partner FCA, con quattro nomi, e dai gruppi Volkswagen e Renault, ciascuno con tre auto in classifica. Leggi la notizia su quattroruote

