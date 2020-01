Sugar e plastic tax, Coca Cola scappa dalla Sicilia: «Tasse inutili che colpiscono persino le bibite senza zuccheri» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) «Sugar e plastic tax? Distruttive, senza senso e utili solo a far cassa. Il governo è stato irresponsabile e superficiale. Pensate che ci tassano persino i succhi, le bevande vegetali e la Coca Cola Zero, che zuccheri non ne ha. In questo modo ci costringeranno a licenziare 151 persone, a de-localizzare la produzione in Albania e persino ad aumentare il costo delle bevande ai nostri consumatori», a parlare a Open è Luca Busi, amministratore delegato di Sibeg, l’imbottigliatore che si occupa della produzione e della commercializzazione delle bevande a marchio Coca Cola (quindi anche Sprite, Fanta, Powerade etc) in Sicilia, e che ha sede a Catania. Aumento del costo delle bibite «Sono Tasse senza una logica etica, che non servono a migliorare la salute degli italiani e che rischiano di mettere le mani nelle tasche dei consumatori. Si rischia di portare il costo di una ... Leggi la notizia su open.online

