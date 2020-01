“Su quel volo c’erano mia moglie e mia figlia”. Aereo in Iran: il dramma dello scrittore (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Cominciano ad emergere alcune drammatiche storie dall’abbattimento del velivolo dell’Ukraine Airlines verificatosi in Iran, che ha provocato 176 vittime. Colpisce particolarmente quella che ha coinvolto la moglie e la figlia dello scrittore Hamed Esmaeilion, uno dei migliori autori Iraniani della sua generazione, che erano a bordo del volo proveniente dal Canada e morti con le altre decine di bambini, donne e uomini colpiti da un missile lanciato per errore dall’esercito Iraniano. Sorte a cui, per un incredibile scherzo del destino, Esmaieilion è sopravvissuto per non aver preso lo stesso volo. Tutta la famiglia, infatti, avrebbe dovuto recarsi alla festa di fidanzamento in Iran della sorella di Eghbalian, la moglie di Esmaieilion, evento a cui lo scrittore avrebbe raggiunto anche la sua figlioletta Reera. Cosa che, purtroppo, non accadrà più. Negli ultimi giorni, Hamed Esmaeilion, che ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

ilfoglio_it : Su tanti temi politici aveva ragione Craxi e Berlinguer aveva torto. Ha commesso errori, ma non si cancella così un… - DeborahBergamin : Non sarà solo un #Referendum sulla #democrazia liberale, sarà un referendum sul #grillismo, su quel modo di pensare… - andreapizzi6 : RT @OGiannino: Passin passino, palinodìa di Tridico Ora 'reddito cittadinanza e decreto dignità non creano lavoro in senso letterale' e 'q… -