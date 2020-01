Su Fortnite arriva la skin del campione Ninja: ecco come averla (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dal 16 al 19 gennaio sarà disponibile su Fortnite la skin di Ninja, il giocatore del battle royale di Epic Games più famoso al mondo. Tuttavia non sarà l'unico personaggio tratto dal mondo reale a comparire nel gioco. La software house americana ha in programma altre collaborazioni per la nuova serie di skin chiamata "Icon Series". Leggi la notizia su fanpage

