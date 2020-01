Strade Sicure, le forze dell’ordine incontrano gli studenti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Polstrada, Strade Sicure, comitato quartiere, carabinieri, polizia municipale: tutti insieme questa mattina, a partire dalle ore 9.30, hanno partecipato all’invito promosso dall’associazione Strade Sicure presso istituto Santa Caterina – Amendola di Salerno in Via Lazzarelli per un momento di riflessione e di incontro con le forze dell’ordine che operano nel comune capoluogo per un confronto con i giovani. A sollecitare l’incontro i tanti, troppi decessi anche nella città di Salerno che meritava una riflessione ampia. L’incontro è stato fortemente voluto dal Comitato di Quartiere Santa Margherita nelle persone del Presidente Daniele Gaudieri, del Vice Presidente Pasqualino Capozzoli e dalla Parrocchia Santa Margherita con il suo parroco Don Sabatino Naddeo. Nei quartieri, tra la gente, è forte il desiderio di ... Leggi la notizia su anteprima24

fattoquotidiano : Alcol e guida, accordo Viminale-Anci per strade più sicure: polizia municipale fuori dalle discoteche e etilometri… - TuttoTechNet : Hitachi e TomTom insieme per lo sviluppo di un sistema di navigazione più sicuro - webecodibergamo : Garantire strade più sicure e illuminate Vertice in Prefettura: aumentano i controlli -