Storie Italiane: Eleonora Daniele ringrazia (e c’è una voce in sottofondo…) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Eleonora Daniele ringrazia il pubblico di Storie Italiane per gli ascolti della puntata di ieri E’ andato in onda anche oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, come tutti i giorni, Storie Italiane, il programma della tarda mattinata di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, che al termine della diretta, prima di dare la linea a La prova del cuoco della collega Elisa Isoardi, ha ringraziato i telespettatori per gli ascolti di ieri. “Grazie a tutti per l’affetto che ci avete dimostrato ieri” ha infatti asserito Eleonora Daniele alla fine della puntata di Storie Italiane di oggi, mandando un bacio al pubblico, con la sigla in sottofondo e i titoli di coda in sovraimpressione. Ieri Storie Italiane ha infatti superato il 21% di share. Nel dettaglio, a seguire la prima parte della trasmissione sono stati 1 milione 133 mila spettatori con il 21.07% di share, mentre la seconda ... Leggi la notizia su lanostratv

storie_italiane : Giallo di Ronciglione, omicidio di Maria Sestina Arcuri. Indagata la nonna del fidanzato. #storieitaliane… - CarloMarroccell : @storie_italiane ma perché urlate come degli ossessi? - 1962EisRialto : @storie_italiane @RobiSpin @eleonoradaniele Ma io non capisco, tolgono i bambini a famiglie degne( Bibbiano) , si d… -