Stefano Bettarini contro l’ex compagno di Simona Ventura | a Rivelo confessa tutto Foto

Stefano Bettarini su Simona Ventura : “Il suo ex ci ha messo contro” : Stefano Bettarini fa una confessione sull’ex di Simona Ventura: “Ci ha messo contro” Ora Simona Ventura e Stefano Bettarini hanno ricucito un rapporto violentemente strappato, fatto di frecciatine a mezzo stampa, episodi spiacevoli, e quant’altro. Ora sono una grande famiglia allargata e tutto si è risolto sotto il segno dell’amore. A Rivelo, programma condotto da Lorella Boccia su Real Time, Stefano Bettarini ha ...

Stefano Bettarini confessa : “I tradimenti a Simona Ventura? Sono…” : Stefano Bettarini è stato uno degli ospiti di Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia e in onda, in prima serata, ogni giovedì su Real Time. L’intervista rilasciata dall’ex calciatore andrà in onda nel corso della puntata di domani, giovedì 16 gennaio, ma nell’attesa di scoprire tutto quello che ha svelato, è stata pubblicata qualche anticipazione della sua chiacchierata. E quello che è emerso è quanto profondi siano gli argomenti che ...

Stefano Bettarini a Rivelo - la confessione sul divorzio e sull’incidente del figlio : L'ex marito di Simona Ventura si confesserà alle telecamere di Rivelo parlando della sua sfera sentimentale e della paternità.

Stefano Bettarini si confessa - dai tradimenti all’aggressione al figlio : Stefano Bettarini si confessa a Rivelo e svela a Lorella Boccia i segreti della sua vita privata, dai tradimenti a Simona Ventura, sino all’aggressione del figlio Niccolò. Qualche anno fa fecero molto scalpore le rivelazioni dell’ex calciatore che nella casa del Grande Fratello Vip raccontò i suoi numerosi flirt con donne famose. Bettarini è tornato sulla questione durante l’intervista rilasciata a Lorella Boccia. “Le mie ...

Rivelo - Stefano Bettarini su Simona Ventura : ‘Gerò Carraro metteva bocca nel nostro rapporto’ : Torna su Real Time l’appuntamento con le interviste intime di Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia ogni giovedì in prima serata: il 16 gennaio alle 21:10 la conduttrice ospita nel suo salotto l’ex calciatore e conduttore televisivo Stefano Bettarini. Stefano Bettarini e lo scandalo al Grande Fratello Vip A proposito della sua vita sentimentale, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ammette: “Le mie dichiarazioni sui tradimenti ...

Stefano Bettarini contro un ex fidanzato di Simona Ventura : "Ci ha messi contro" : Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia ogni giovedì in prima serata su Real Time torna, domani, 16 gennaio alle 21:10. La conduttrice ospita nel suo salotto l’ex calciatore e conduttore televisivo Stefano Bettarini.prosegui la letturaStefano Bettarini contro un ex fidanzato di Simona Ventura: "Ci ha messi contro" pubblicato su Gossipblog.it 15 gennaio 2020 14:00.

Stefano Bettarini : "Quando mi hanno detto che mio figlio era in fin di vita" : Ospite di Rivelo, l'ex calciatore si lascia andare a confessioni private a proposito di vita sentimentale e paternità

Nicoletta Larini si spoglia : le foto bollenti della fidanzata di Stefano Bettarini. Ma qualcuno critica : Nicoletta Larini da infarto: la foto in costume in pieno autunno fa svenire i fan. Nicoletta Larini è la fidanzata di Stefano Bettarini, il pubblico l’ha conosciuta quando i due hanno partecipato insieme a Temptation Island. Nonostante le difficoltà e le tentazioni, Bettarini e la Larini sono riusciti a sopravvivere come coppia. Anzi, l’esperienza del reality li ha resi più forti che mai. Nicoletta Larini sta vivendo un bel momento, non solo dal ...

Simona Ventura : "Il matrimonio con Giovanni Terzi è nei piani". Stefano Bettarini testimone di nozze? : Simona Ventura, ospite a Verissimo, di domani, sabato 30 novembre 2019, parla dell’amore travolgente scoppiato un anno fa con il compagno Giovanni Terzi:prosegui la letturaSimona Ventura: "Il matrimonio con Giovanni Terzi è nei piani". Stefano Bettarini testimone di nozze? pubblicato su Gossipblog.it 29 novembre 2019 16:32.

Simona Ventura sposa Giovanni Terzi : Stefano Bettarini sarà il testimone di nozze : Simona Ventura sposa Giovanni Terzi e il testimone di nozze della coppia sarà Stefano Bettarini, l’ex marito di lei. Ormai è ufficiale: nel 2020 assisteremo al secondo matrimonio della conduttrice dopo quello con il calciatore, durato dal 1998 al 2005. Super Simo ha confermato la volontà di giurare amore eterno a Giovanni Terzi, il giornalista che le ha rubato il cuore. Una love story arrivata dopo i 50 anni e che ha rivoluzionato la vita ...

Giovanni Terzi vuole Stefano Bettarini come testimone di nozze con la Ventura : Le famiglie allargate funzionano quando c’è armonia tra tutti i componenti: ne sono una testimonianza Simona Ventura e Stefano Bettarini che, sotterrata l’ascia di guerra, hanno creato una vera e propria squadra insieme ai rispettivi compagni, Giovanni Terzi e Nicoletta Larini.A conferma di come questa famiglia vada d’accordo, l’ultimo gossip lanciato dal settimanale Chi: secondo il rotocalco, infatti, sembra che Giovanni Terzi abbia scelto come ...

Simona Ventura sposa Giovanni. Ma lui stupisce tutti : la proposta ‘choc’ a Stefano Bettarini : Simona Ventura sta vivendo un nuovo periodo d’oro della sua vita. La conduttrice è riuscita a recuperare il rapporto con l’ex marito Stefano Bettarini e a creare una famiglia allargata insieme a Nicoletta Larini, la compagna di lui, Giovanni Terzi, e i figli Caterina, Niccolò e Giacomo. Giovanni Terzi, il giornalista che le ha rubato il cuore dopo l’addio a Gerò Carraro è pronto per riportarla all’altare. La love story che è arrivata ...

Simona Ventura si sposa : Terzi fa una richiesta a Stefano Bettarini : Stefano Bettarini sarà il testimone di nozze di Giovanni Terzi? Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno stupito tutti in questi giorni annunciando che presto convoleranno a nozze. Dopo appena un anno di unione la conduttrice e il giornalista sarebbero pronti per il grande passo. La coppia avrebbe trovato già il loro nido d’amore e nel 2020 Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposeranno. In queste ore però un nuovo gossip, lanciato dalla ...

Matrimonio Simona Ventura - l’ex marito Stefano Bettarini testimone di Giovanni Terzi : Dopo Temptation Island Vip l’avevamo intuito tutti, i rapporti tra Stefano Bettarini e l’ex moglie Simona Ventura erano tornati veramente sereni tanto che lei riusciva a consolare la nuova fiamma di lui (Nicoletta Larini) e dare ironiche frecciatine al marito, ma senza cattiveria, come una coppia collaudata che si conosce da tempo e sa i difetti l’uno dell’altra. Inoltre la terribile aggressione con accoltellamento al ...