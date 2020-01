Stefano Bettarini confessa: “I tradimenti a Simona Ventura? Sono…” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Stefano Bettarini è stato uno degli ospiti di Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia e in onda, in prima serata, ogni giovedì su Real Time. L’intervista rilasciata dall’ex calciatore andrà in onda nel corso della puntata di domani, giovedì 16 gennaio, ma nell’attesa di scoprire tutto quello che ha svelato, è stata pubblicata qualche anticipazione della sua chiacchierata. E quello che è emerso è quanto profondi siano gli argomenti che sono stati trattati al suo interno. L’ex marito di Simona Ventura, infatti, ha avuto modo di parlare del rapporto con la sua ex moglie e di un evento tragico della sua vita: l’accoltellamento di suo figlio Niccolò. I tradimenti a Simona Ventura In merito al suo rapporto con Simona Ventura, Stefano Bettarini è voluto tornare sulla vicenda dei tradimenti, quando – mentre era all’interno della casa del Grande Fratello – aveva iniziato a fare una lista ... Leggi la notizia su velvetgossip

zazoomblog : Rivelo Stefano Bettarini su Simona Ventura: ‘Gerò Carraro metteva bocca nel nostro rapporto’ - #Rivelo #Stefano… - zazoomnews : Rivelo Stefano Bettarini su Simona Ventura: ‘Gerò Carraro metteva bocca nel nostro rapporto’ - #Rivelo #Stefano… - gossipblogit : Stefano Bettarini contro un ex fidanzato di Simona Ventura: 'Ci ha messi contro' -