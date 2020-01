Stefano Bettarini: “Avevano detto che mio figlio era in fin di vita” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ospite di Lorella Boccia nel programma "Rivelo", in onda su Real Time nella puntata del 16 gennaio 2020, Stefano Bettarini racconta i momenti drammatici vissuti un anno e mezzo fa, quando suo figlio Niccolò fu aggredito: "Quando un amico mi è venuto a suonare il campanello: ‘guarda Stefano, tuo figlio è grave, è in fin di vita, l’hanno accoltellato all’uscita di un locale’...in quel momento ti passano mille cose per la testa". Leggi la notizia su fanpage

