Stefano Bettarini accusa l'ex di Simona Ventura: "Ci ha messi contro" - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gianni Nencini Ai microfoni della trasmissione Rivelo, Stefano Bettarini accusa Gerò Carraro, ex di Simona Ventura: "Ci ha messi contro, una persona deve entrare in punta di piedi. Questo attrito non giovava ad avere un buon rapporto con la mia ex moglie" Tra Stefano Bettarini e Simona Ventura - sua ex moglie e madre dei suoi due figli - i rapporti non sono sempre stati distesi come negli ultimi tempi e in passato c'è stato anche un periodo di forte turbolenza, che l'ex calciatore imputa all'ex fidanzato di Simona Ventura, Gerò Carraro. Prima di trovare la serenità e di pensare al matrimonio insieme al giornalista Giovanni Terzi, Simona Ventura è stata a lungo legata a Gerò Carraro, figlio del produttore Nicola, attuale compagno di Mara Venier. Proprio in quel periodo, il rapporto tra Stefano Bettarini e SuperSimo viveva un momento particolarmente burrascoso e l'ex ... Leggi la notizia su ilgiornale

Parpiglia : RT @realtimetvit: Il prossimo ospite di @bocciaofficial si sta già preparando per la sua rivelazione: domani alle 21.10 a #Rivelo arriva St… - Noovyis : (Stefano Bettarini senza filtri. L’ex di Simona Ventura non si vergogna a raccontare quel momento dolorosissimo) P… - zazoomblog : Stefano Bettarini confessa: “I tradimenti a Simona Ventura? Sono…” - #Stefano #Bettarini #confessa: -