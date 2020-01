Stazione Spaziale: oggi nuova passeggiata al femminile (Di mercoledì 15 gennaio 2020) E’ in programma oggi una nuova passeggiata Spaziale al femminile: le protagoniste sono le astronaute NASA Christina Koch e Jessica Meir. Poco dopo le 12 usciranno dalla ISS per circa 6 ore e mezzo per sostituire le batterie dei pannelli solari. Christina Koch è a capo dell’attività extra-veicolare ed è riconoscibile per le fasce rosse su maniche e pantaloni della tuta. Le due astronaute dovranno raggiungere il traliccio 6 della Stazione orbitale per sostituire le vecchie batterie a nichel-idrogeno con le nuove batterie al litio. La terza e ultima passeggiata Spaziale al femminile è prevista il 20 gennaio, quando verranno completate le operazioni di sostituzione.L'articolo Stazione Spaziale: oggi nuova passeggiata al femminile Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

ESA_Italia : Gli incendi in #Australia visti dalla Stazione Spaziale Internazionale. Le immagini di @astro_luca e compagni di eq… - SkyTG24 : Australia, gli incendi visti dalla Stazione spaziale internazionale - GiuseppeConteIT : In collegamento ora con @astro_luca dalla Stazione Spaziale Internazionale ??: -