Stasera Tv 16 gennaio | Rete 4 | Dritto e Rovescio | Anticipazioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Stasera in Tv per il 16 gennaio su Rete 4 il secondo appuntamento del 2020 con Dritto e Rovescio ed il suo conduttore Paolo Del Debbio. In studio parteciperanno ai commenti il direttore de “La Verità” Maurizio Belpietro, Maurizio Ferrini, le giornaliste Claudia Fusani e Karima Moual. Stasera Tv 16 gennaio | Rete 4 | Dritto e Rovescio … L'articolo Stasera Tv 16 gennaio Rete 4 Dritto e Rovescio Anticipazioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

