Stasera tv 16 gennaio | Raidue | Coppa Italia: Parma – Roma (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Andrà in onda giovedì 16 gennaio in prima serata su Raidue dallo stadio Tardini, l’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia: scenderanno in campo Parma – Roma Giovedì 16 gennaio alle 21.15 su Rai2 allo Stadio Tardini si gioca Parma – Roma, ultimo ottavo di finale di Coppa Italia. In campionato i ducali sono reduci … L'articolo Stasera tv 16 gennaio Raidue Coppa Italia: Parma – Roma proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

matteosalvinimi : Queste le piazze che le tivù non vi faranno mai vedere! Stasera a Lesignano de’ Bagni, sulle colline fuori Parma, c… - zazoomblog : Stasera tv 16 gennaio Raitre Stati generali Anticipazioni - #Stasera #gennaio #Raitre #Stati - strictlytuby : STASERA FUEGO • HipHop/Trap/Reggaeton Party @ Anda Venice Hostel! INGRESSO LIBERO E GRATUITO PER TUTTA LA SERA! AN… -