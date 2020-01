Stasera tv 15 gennaio | Raitre | Chi l’ha visto | Anticipazioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Mercoledì 15 gennaio in prima serata su Raitre nuovo appuntamento settimanale con il programma Chi l’ha visto?. Nel corso della serata in studio si parlerà anche del caso Samira “Chi l’ha visto?” è il programma tv dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri irrisolti. La trasmissione, condotta da Federica Sciarelli con la regia di … L'articolo Stasera tv 15 gennaio Raitre Chi l’ha visto Anticipazioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

matteosalvinimi : Queste le piazze che le tivù non vi faranno mai vedere! Stasera a Lesignano de’ Bagni, sulle colline fuori Parma, c… - zazoomnews : Stasera in tv 15 gennaio 2020: programmi palinsesto Rai Mediaset e La7 - #Stasera #gennaio #2020: #programmi - zazoomblog : Stasera in tv – Chi l’ha Visto? scomparsi e anticipazioni di oggi 15 gennaio - #Stasera #Visto? #scomparsi -