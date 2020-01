Starz al TCA: aggiornamenti dal prequel di John Wick e altro (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Starz al TCA: aggiornamenti da The Continental, il prequel di John Wick. Novità gli spinoff di Power e sul sequel di Weeds. Al precedente TCA, quello estivo, il presidente di Starz aveva annunciato che stavano continuando con lo sviluppando della serie prequel dei film di John Wick dal titolo The Continental. Ieri al TCA invernale, il presidente Starz, Jeffrey Hirsch ha fornito alla stampa qualche aggiornamento sulla fase di sviluppo della serie. “Ieri abbiamo avuto una riunione per un pitch della prima stagione. Ci piace il gruppo di sceneggiatori e stiamo cercando di trovare il modo giusto per non interferire con i film. La serie andrà in onda dopo l’uscita del quarto film”, ha precisato Jeffrey Hirsch. L’uscita del quarto film di John Wick è prevista per il 21 maggio 2021. The Continental si concentrerà sul funzionamento del Continental Hotel che funge da ... Leggi la notizia su dituttounpop

