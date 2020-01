Stargirl: il trailer del film in arrivo su Disney+ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il trailer di Stargirl svela le prime immagini in anteprima del film realizzato per la piattaforma di streaming Disney+. Stargirl, il film Disney+, ha ora un trailer in attesa del debutto sulla piattaforma di streaming previsto per il 13 marzo. La protagonista è l'attrice Grace VanderWaal nel ruolo di una nuova studentessa, una musicista che riesce a distinguersi e attira l'attenzione di Leo Borlock. Il video mostra un teenager che ricorda i problemi affrontati dopo essersi trasferito in una nuova città e la sua decisione di "scomparire" fino all'arrivo di una ragazza davvero unica. La giovane, che si fa chiamare Stargirl, ha un grande talento come musicista e tra i due si stabilisce un rapporto complicato ed emozionante che ... Leggi la notizia su movieplayer

