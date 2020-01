Starbucks: Gugsto.it, in 2020 sbarcherà a Roma, intorno all’estate (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Il 2020 è l’anno buono per lo sbarco di Starbucks a Roma2. A darne notizia è il sito Gugsto.it. L’opening, inizialmente previsto per lo scorso autunno, scrive, “ha subito uno slittamento causa burocrazia, che nella Capitale rende la vita alle imprese più difficile che altrove. Ma ora è scattato il conto alla rovescia”. L’apertura potrebbe avvenire a cavallo dell’estate.Un mese fa Percassi, il licenziatario che sviluppa e gestisce le caffetterie in Italia, “ha avviato la selezione per uno Store Manager e un Assistant Store Manager. La ricerca è aperta anche sul sito di Starbucks Italia nella sezione ‘Lavora con noi’. Una volta individuati, i due futuri responsabili della caffetteria Romana inizieranno una formazione di almeno quattro mesi negli stores di Milano e in aula, a seconda delle ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

