Star Wars IX, lo script originale è finito in rete e per i fan è migliore di L'ascesa di Skywalker (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lo script originale di Star Wars IX firmato da Colin Trevorrow è finito in rete dopo essere stato rubato ed è assai migliore di Star Wars: L'ascesa di Skywalker. La prima versione della sceneggiatura di Star Wars IX, firmata da Colin Trevorrow, è finita su Reddit grazie ai potenti mezzi degli hacker; ebbene, lo script è ritenuto dai fan migliore di Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Lo script leaked è finito sul Subreddit r/StarWarsLeaks, che già prima dell'uscita del film aveva diffuso spoiler e immagini rubate dal set. Dal documento trafugato scopriamo per prima cosa il titolo originale del progetto che era Duel of Fates. Naturalmente, in fase di elaborazione i progetti vengono modificati costantemente così come i dettagli della storia, così è difficile stabilire cosa sia rimasto nella ... Leggi la notizia su movieplayer

