Spinazzola Inter: perché è un giocatore totalmente adatto a Conte (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Spinazzola aumenta a dismisura la pericolosità offensiva dell’Inter. Si tratta di un profilo adattissimo con il calcio di Conte Nel calcio di Conte, i quinti devono fare un lavoro gravoso e coprire porzioni di campo enormi. In fase di possesso, sono alti e ricevono quasi sulla stessa linea degli attaccanti (da qui il 334 anziché 352). Senza palla, invece, devono fare ripiegamenti profondi per ricomporre il 532 quando l’Inter si difende. Proprio per questo, Spinazzola è un rinforzo totalmente funzionale per il calcio di Conte. L’ex Juve è infatti un quinto più che un terzino, è abituato a giocare a tutto campo e soprattutto dà all’Inter molta più imprevedibilità offensiva. Se Biraghi o Asamoah si “limitano” ad andare al cross, Spinazzola è assai incisivo nel dribbling. Essendo ambidestro, per gli avversari è difficile leggere i suoi movimenti, spesso ... Leggi la notizia su calcionews24

FabrizioRomano : Accordo raggiunto tra Inter e Roma per lo scambio tra Politano e Spinazzola: si lavora per limare le distanze sui c… - DiMarzio : #Politano alla @OfficialASRoma, #Spinazzola all’@Inter: ok dei club a far viaggiare domani i giocatori per le nuove… - DiMarzio : C’è l’intesa tra @Inter e @OfficialASRoma per lo scambio #politano-#spinazzola: club e agenti al lavoro per le inte… -