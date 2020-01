Sorpresa per Bianca Guaccero a Detto Fatto: gli auguri speciali della sua bambina (VIDEO) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un compleanno davvero speciale per Bianca Guaccero oggi 15 gennaio 2020 con una Sorpresa ancor più speciale. In studio per lei dei bellissimi fiori, gli auguri delle persone che ogni giorno lavorano al suo fianco e sono fieri di farlo, una torta pensata proprio per lei…Ma di certo il regalo più bello è quello che è stato Fatto da Carla Gozzi e da tutta la squadra di Detto Fatto. La Gozzi ha annunciato che ci sarebbe stata una telefonata importante per un messaggio di auguri sicuramente speciale ma Bianca, mai avrebbe pensato che la vocina di sua figlia Alice sarebbe arrivata in tv! E invece, dopo l’annuncio di Carla Gozzi, che parlava di gente importante in tutto il mondo, dalla famiglia reale a personaggi del mondo dello spettacolo, ecco che gli auguri sono quelli di Alice. La bambina di Bianca chiama in diretta per dare gli auguri alla sua mamma. Questa volta però la ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

