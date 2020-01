Sondaggi elettorali Piepoli: Autostrade, italiani per la revoca (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sondaggi elettorali Piepoli: Autostrade, italiani per la revoca Torna Povera Patria su Rai 2 e con essa tornano i Sondaggi elettorali dell‘Istituto Piepoli. Nella prima rilevazione dell’anno, il Carroccio viene dato in calo di mezzo punto al 31,5%. Si tratta di una tendenza ormai certificata da quasi tutti gli istituti demoscopici, tra cui il nostro. Quel che perde la Lega viene recuperato in parte da Fratelli d’Italia in continua ascesa. Il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna un punto e stampa un netto 10%. Rimanendo nel campo di centrodestra, Forza Italia fa un passo indietro (-1) e cala al 6,5%. In totale l’opposizione che fa capo a Salvini, Meloni e Berlusconi, raccoglie il 47,5% dei consensi. Nessuna buona nuova per le forze che compongono la maggioranza giallo rossa. Il Movimento 5 Stelle non riesce ad uscire dalla crisi e perde un altro punto ... Leggi la notizia su termometropolitico

