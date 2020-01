Solopaca, “Premio Filo d’Olio”: inizia la raccolta dei campioni per la nuova edizione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAnche quest’anno si terrà a Solopaca il Concorso – Banco d’Assaggio “Premio Filo d’Olio” quest’anno giunto alla sua XIX edizione. Il concorso quest’anno è aperto a tutti i produttori di olio extravergine di oliva non solo del Sannio, ma di tutta la Campania. I campioni raccolti, entro il 25 gennaio 2020, saranno inviati a Roma dove verranno sottoposti ad un Panel Test (analisi sensoriale) da parte di esperti assaggiatori dell’U.M.A.O. (Unione Mediterranea Assaggiatori Olio) che collabora con la Pro Loco Solopaca dalle prime edizioni della manifestazione. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 9 febbraio 2020 e saranno premiati i migliori oli di oliva suddivisi in tre categorie: fruttato leggero, fruttato medio, fruttato intenso. Chi partecipa al concorso riceverà l’analisi organolettica dell’olio, ma sarà possibile richiedere anche le analisi ... Leggi la notizia su anteprima24

