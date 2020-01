Soldi e sesso in cambio di favori. Magistrato arrestato in Calabria (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Guardia di Finanza ha arrestato questa mattina, coordinata dalla DDA di Salerno, un Magistrato della Corte d’Appello di Catanzaro e due avvocati. L’accusa per Marco Petrini è di corruzione in atti giudiziari, per alcuni con l’aggravante dell’art. 416 bis. Secondo la Dda di Salerno, le indagini “hanno permesso di ricostruire una sistematica attività corruttiva nei confronti di un Presidente di sezione della Corte d’Appello di Catanzaro nonché Presidente della Commissione Provinciale Tributaria del capoluogo di regione calabrese”.Secondo il comunicato stampa della Dda di Salerno, gli indagati promettevano Soldi, beni preziosi e prestazioni sessuali al Presidente di sezione della Corte d’Appello “per ottenere, in processi penali, civili e in cause tributarie sentenze o comunque provvedimenti favorevoli a terze ... Leggi la notizia su huffingtonpost

