Sofferenza e agonia negli allevamenti ittici: l’investigazione di Essere Animali (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ancora un’investigazione da parte dell’organizzazione Essere Animali questa volta si concentra nell’ambito dell’acquacoltura, la produzione di organismi acquatici – pesci, crostacei ma anche alghe e molluschi – controllati dall’uomo. Ovviamente, l’investigazione di Essere Animali porta alla luce plurime problematiche a seguito di un’indagine avvenuta all’interno di un allevamento ittico greco da cui attinge anche il mercato italiano. ATTENZIONE: NELL’ARTICOLO È PRESENTE UN VIDEO CON IMMAGINI CHE POTREBBERO URTARE LA VOSTRA SENSIBILITÀ Dalla Grecia all’Italia: il mercato del pesce Non tutti lo sapranno e forse ancora in meno lo potranno immaginare da sé ma oltre la metà delle importazioni di branzini e orate, non arriva dalle nostre coste ma dalla Grecia dove è sito uno dei più grandi allevamenti ittici del Mediterraneo. Secondo le stime diffuse a mezzo comunicato stampa ... Leggi la notizia su thesocialpost

