Snowboard, Hofmeister e Baumeister vincono il PSL team a Bad Gastein. Quarto posto per Bagozza e Ochner (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il duo tedesco composto dalla dominatrice della stagione femminile Ramona Hofmeister e da Stefan Baumeister si impone nel PLS team di Bad Gastein (Austria). I due teutonici hanno superato in finale la coppia austriaca Claudia Riegler – Andreas Prommegger. Gli italiani Nadya Ochner e Daniele Bagozza, invece, si fermano ai piedi del podio, messi al tappeto dagli svizzeri Julie Zogg e Dario Caviezel nella Small Final. Decisivo, purtroppo, un errore grossolano di Bagozza quando gli azzurri guidavano la sfida. La coppia Ochner-Bagozza agli ottavi di finale supera, per 10″, i cinesi Gong e BI. Ai quarti, invece, è stata la volta dei canadesi Gardner e Farrell, battuti per appena 71 centesimi. Gli azzurri si sono fermati in semifinale contro i padroni di casa Riegler e Prommeger, grazie a una grande rimonta di quest’ultimo dopo che Ochner aveva portato avanti il tricolore ... Leggi la notizia su oasport

