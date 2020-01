Smog, l’esperto: “Blocco del traffico a Roma? Non risolve nulla” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il blocco del traffico in città non basta. E’ una misura spesso inutile ed illiberale che non incide significativamente sulla salute dei cittadini. Lo dichiara Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale che invece auspica “misure meno emergenziali ma che agiscano nel giro di pochi anni sulle vere sorgenti di inquinamento che avvelenano l’aria degli italiani”. Parlando con l’AGI, Miani spiega che “I blocchi del traffico come quelli decisi dal Comune di Roma in questi giorni sono misure che non hanno un grande impatto in termini di riduzione dell’inquinamento se non in percentuali molto ridotte (dell’ordine del 15-16 per cento). Si tratta di misure emergenziali che creano soltanto problemi sotto il profilo economico ed organizzativo ma che non danno alcun contributo al miglioramento della salute dei ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

