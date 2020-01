Sirene a lutto nello Stretto di Messina: l’omaggio alle vittime della tragedia del Segesta Jet [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 15 gennaio 2020) 13 anni fa l’aliscafo Segesta Jet entrava in collisione con il mercantile “Susan Borchard”. L’impatto fu devastante e terribile, persero la vita 4 marinai dell’equipaggio Rfi. Stasera le navi nel porto di Messina hanno suonato le Sirene in segno di lutto Ricorre oggi il 13°anniversario della tragedia del Segesta Jet. Il 15 gennaio del 2007, alle 17:54, l’aliscafo RFI, mentre entrava nel porto di Messina con a bordo 154 pendolari, in prevalenza messinesi, entrava in collisione con il mercantile “Susan Borchard”, la nave battente bandiera di Antigua, diretta verso porto israeliano Ashod. L’impatto fu terribile e devastante. L’aliscafo fu letteralmente squarciato. Ci furono circa un’ottantina di feriti e quattro persone dell’equipaggio dell’aliscafo Rfi persero la vita. I corpi senza vita erano quelli del comandante Sebastiano Mofodda, del direttore di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

