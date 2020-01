Simona Ventura annuncia: “Mi sposo con Giovanni Terzi” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Questo articolo Simona Ventura annuncia: “Mi sposo con Giovanni Terzi” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Annuncio importante per Simona Ventura. La nota conduttrice ha infatti confermato il suo matrimonio con il suo attuale fidanzato Giovanni Terzi. Novità importanti per la vita sentimentale di Simona Ventura. La nota conduttrice ha infatti annunciato il suo matrimonio con Giovanni Terzi, il suo attuale fidanzato. Una scelta significante e che segue la sofferta conclusione … Leggi la notizia su youmovies

