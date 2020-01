Silvia Provvedi incinta? Il “mistero” della maternità: dov’è la pancia? Anche se… (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Silvia Provvedi è incinta: sarebbe questa la notizia del giorno stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, in uscita oggi mercoledì 15 gennaio 2020. Avrebbe scelto di vivere il momento in totale riservatezza secondo quanto si apprende, nonostante sia già al quinto mese di gravidanza. Una decisione piuttosto singolare, data l’alacre attività de Le Donatella sull’account Instagram da oltre un milione e 202 mila followers. Difficile peraltro nascondere una dolce attesa al quinto mese, stando costantemente sotto gli occhi attentissimi dell’esercito di fan. Silvia Provvedi incinta: già al quinto mese, ma la pancia? Il pancino di Silvia dovrebbe cominciare a notarsi eppure, nell’ultimo scatto pubblicato dalle gemelline modenesi sul social, il tubino nero fasciantissimo non tradisce ombra di rotondità. Possibile però che sia un’immagine rispolverata dal passato. Ci si appella ... Leggi la notizia su urbanpost

