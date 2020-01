Silvia Provvedi incinta, archiviata la storia con Corona: “Sono al quinto mese…” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Silvia Provvedi, ex di Fabrizio Corona, è in dolce attesa del suo primo bambino. Dopo mesi trascorsi in sordina, La Donatella di X Factor annuncia la gravidanza. Lei e il suo fidanzato Giorgio De Stefano aspettano un maschio o una femmina? Dopo il clamore con Corona, una pausa dai riflettori Nonostante abbia tenuto un po’ … L'articolo Silvia Provvedi incinta, archiviata la storia con Corona: “Sono al quinto mese…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

