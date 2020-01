Sicilia: tumori ereditari femminili, gratis esami per prevenzione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - esami gratis, da oggi, in tutta la Sicilia per gli esami preventivi dei tumori ereditari femminili. La Regione ha istituito il codice di esenzione D99 - il decreto dell'assessore alla Salute Ruggero Razza è stato pubblicato in Gazzetta - che da oggi può essere assegnat Leggi la notizia su liberoquotidiano

Giorgio_Assenza : Ottimo lavoro, Ruggero Razza! - blogsicilia : Tumori ereditari femminili, gratis in Sicilia gli esami per la prevenzione - - Giorgio_Assenza : Tumori ereditari femminili, da oggi in Sicilia gli esami di prevenzione sono gratuiti - IN SANITAS -