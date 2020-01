Sicilia, polemiche sulla campagna istituzionale contro l’abuso di alcol: “Sessista e degradante” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un ritratto di donna stilizzato e due bicchieri di vino rosso inclinati, che simulano le coppe di un reggiseno. Sotto, una didascalia: “Quali sono le dosi giuste di alcol per una donna?” Sembra una pubblicità da osteria, e invece è la campagna dell’assessorato alla Salute della Regione Sicilia contro l’abuso di alcolici tra le donne. Comparsa due giorni fa sul sito istituzionale ‘Costruire Salute’ – e poi rimossa – la campagna ha scatenato una bufera sull’assessorato, attaccato sui social: “Sessista”, “di cattivo gusto”, “lontana dalla scienza medica”. La denuncia è partita dai social: la delegazione Sicilia della Fondazione Marisa Belisario, in un post su Facebook, ha scritto: “Riteniamo di dover denunciare e monitorare sempre comportamenti disfunzionali come questo, che ledono la dignità ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

