Sicilia: Marano (M5S), ‘da Regione campagna sessista, governo si scusi’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – “C’è da restare increduli. Un messaggio ‘istituzionale’ così sessista e pieno dei peggiori stereotipi era difficile da concepire. Un tema così delicato, e che merita la massima attenzione da parte delle istituzioni, è stato svilito con una propaganda retorica e macchiettistica. Spiace che i soldi dei Siciliani vengano usati per realizzare questo tipo di comunicazione che di istituzionale non ha nulla”. Così la deputata del M5S all’Ars Josè Marano commenta la campagna pubblicitaria dell’assessorato regionale alla Salute, apparsa e poi ritirata sul sito istituzionale Costruire Salute, contro l’abuso di alcool tra le donne. “Finché si continuerà a far riferimento alle donne in questi termini sarà difficile combattere la violenza di genere – aggiunge – Anche il tono di altre campagne ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

