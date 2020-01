Sicilia, altro sub trovato morto sul litorale tra Palermo e Messina: terzo caso in 15 giorni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) terzo sub trovato morto in Sicilia in 15 giorni. Dopo il ritrovamento di altri due corpi senza vita, uno a Cefalù (Palermo) il 31 dicembre e uno a Castel di Tusa (Messina) l’8 gennaio, oggi è stato rinvenuto il cadavere di un altro sommozzatore in contrada Ginestra, a Termini Imerese, lungo il litorale Palermitano. Come nei precedenti casi, i carabinieri, che si occupano delle indagini, non sono riusciti a risalire all’identità del sub: l’uomo è stato trovato con il volto sfigurato e, dalle condizioni del cadavere, è evidente che il corpo si trovava in acqua da diverso tempo. Infine, anche in questo caso, non è stata presentata nessuna denuncia di scomparsa, né risultano naufragi. Si infittisce, dunque, il giallo dei sub trovati morti in mare. Tra le piste seguite dagli inquirenti anche quella che riconduce ad alcuni carichi di hashish scoperti in diverse spiagge ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

