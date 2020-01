Shenmue III: in arrivo il primo DLC carico di sfide e nuovi personaggi giocabili (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nella giornata di oggi, il publisher Deep Silver e gli sviluppatori di YS Net Inc., hanno annunciato la data d'uscita del primo DLC di Shenmue III, intitolato "Battle Rally"."Battle Rally" offre nuove attività di gioco in una gara parecchio diversa dalle altre, in quanto i concorrenti si dovranno affrontare in battaglie testa a testa durante il percorso.Inoltre, per la prima volta in Shenmue III, i giocatori potranno vestire i panni di un altro personaggio. Oltre ad impersonare il classico eroe Ryo Hazuki, potremo interpretare anche il cacciatore di tesori Wuying Ren, noto personaggio apparso per la prima volta in Shenmue II e la compagna di allenamento di Ryo, Wei Zhen, una delle new-entry nel terzo capitolo.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

