Seven: Brad Pitt ricorda la reazione del pubblico al finale del film: "Che c**** abbiamo fatto?" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La star Brad Pitt ha ricordato la reazione sconcertata del pubblico di fronte al cruento finale del film e ha svelato di essersi chiesto che accidenti avevano combinato lui e David Fincher. Brad Pitt ha ricordato la reazione del pubblico di fronte al cruento finale del film e ha ammesso di essersi chiesto che accidenti avevano combinato lui e il regista David Fincher. Il finale di Seven è ricordato tra i colpi di scena più sconvolgenti degli ultimi 20 anni. Quando il pubblico lo ha potuto vedere per la prima volta nel 1995, ha lasciato il cinema in stato di shock, come ricorda la star del film Brad Pitt. Questo era senza dubbio lo scopo del regista David Fincher, ma Pitt ammette di essersi chiesto se non avessero esagerato, come ricorda lui ... Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Seven: Brad Pitt ricorda la reazione del pubblico al finale del film: 'Che c**** abbiamo fatto?'… - Emanuele1st : @supChakra Secondo me: Seven (morgan freeman e brad pitt), Match Point (scarlett johansson), la ragzza del treno (e… - Deppsonx : @blackstarqeeen @Give_Me_Suga @martxtomlinson Con brad vedetevi Snatch, l'assassinio di Jesse James, l'esercito del… -