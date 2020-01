Sesso per aggiustare le sentenze, 8 arresti: c’è anche un magistrato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Pietro Bellantoni ​Coinvolti anche il presidente di una sezione della Corte d’appello di Catanzaro e un ex consigliere regionale. Il togato avrebbe ricevuto soldi per ‘sistemare’ le sentenze Sesso e soldi per aggiustare le sentenze. È un nuovo terremoto giudiziario quello che questa mattina ha scosso la Calabria. Otto persone sono state arrestate con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Tra loro anche un magistrato della Corte d’appello di Catanzaro, due avvocati dei fori di Catanzaro e Locri e un ex consigliere regionale. Secondo l’accusa, esisteva un giro di denaro contante, preziosi e prestazioni sessuali in cambio di assoluzioni o consistenti riduzioni delle pene. Tra le misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Salerno, sono state disposte sette custodie in carcere e una agli arresti domiciliari. L’operazione, coordinata dalla Dda di Salerno, è stata ... Leggi la notizia su ilgiornale

