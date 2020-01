Sesso: lo studio, farlo poco anticipa la menopausa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le donne che praticano attività sessuale settimanalmente o mensilmente ‘posticipano‘ la menopausa rispetto a quelle che lo fanno meno di una volta al mese, secondo un nuovo studio dell’University College London pubblicato sulla rivista ‘Royal Society Open Science’. In particolare, i ricercatori hanno calcolato che coloro che praticano attività sessuali (rapporti completi, Sesso orale, contatti e carezze o masturbazione) almeno una volta a settimana hanno il 28% in meno di probabilità di essere in menopausa a una data età rispetto alle donne che non superano una volta al mese. La ricerca si basa sui dati dell’indagine statunitense sulla salute delle donne Swan, lo studio di coorte longitudinale più ampio, più vario e più rappresentativo disponibile. La prima autrice dello studio, la dottoranda Megan Arnot (Ucl Anthropology), spiega: “I ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

