Sesso in cambio di certificati, indagato il medico di Partinico Giuseppe Lo Baido (VIDEO) (Di mercoledì 15 gennaio 2020) C’è anche un medico di Partinico tra gli indagati dell’inchiesta sulle presunte truppe all’Inps messa in luce dalla Guardia di Finanza. E’ Giuseppe Lo Baido, 60 anni, di Partinico. Per lui la Procura di Palermo aveva chiesto l’arresto ma il Gip non ha ritenuto sufficienti gli indizi a suo carico. Il medico di Partinico è accusato di avere firmato dei certificati medici dichiarando patologie inesistenti, In cambio Lo Baido avrebbe accettato denaro e altri favori tra cui, si legge sull’ordinanza, anche prestazioni sessuali. Ora il medico risulta tra le decine di indagati nell’inchiesta messa in luce dalle Fiamme Gialle che ha portato all’arresto di Antonino Randazzo e Filippo Accardo. Il primo nelle intercettazioni si vantava di fare ottenere pensioni di invalidità a tutti chiedendo in cambio il primo anno di benefici ma anche il sostegno ... Leggi la notizia su direttasicilia

HuffPostItalia : Soldi e sesso in cambio di favori. Magistrato arrestato in Calabria - RosannaMarani : Soldi e sesso in cambio di favori. Magistrato arrestato in Calabria - VELOSPORT1960 : Magistrato e avvocati arrestati per corruzione: sesso, soldi e gioielli in cambio di interventi sulle sentenze a Ca… -